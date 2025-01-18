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Galatasaray'da Dursun Özbek ameliyat edildi

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Spor
Galatasarayda Dursun Özbek ameliyat edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 20:30

Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla laparoskopik operasyon geçirdiğini açıkladı.

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bağırsağındaki sorun nedeniyle laparoskopik operasyon geçirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.

Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

 

 

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Spor

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