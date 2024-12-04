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Galatasaray'da düğmeye basıldı: Peş peşe ayrılıklar! Gidecek ilk isim...

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#GALATASARAY#TRANSFER#Kerem Demirbay
Galatasarayda düğmeye basıldı: Peş peşe ayrılıklar Gidecek ilk isim...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 10:00

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle devre arası transfer dönemi için düğmeye basılırken, Alman basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile kozlarını paylaşan Galatasaray, 1-0'dan 2-1 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Sarı - kırmızılılar puan kaybına rağmen liderliğini sürdürse de devre arası transfer dönemi için harekete geçildi.

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Son dönemde yaşanan sakatlıklar nedeniyle eksik olan bölgelere hamle yapmasına kesin gözüyle bakılan ve ayrıca birçok isimle yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray için Alman basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

DEVRE ARASINDA GÖNDERİLECEK

Sky Sports DE'nin haberine göre bu sezon Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan ve Okan Buruk'un ilk 11'de fazla tercih etmediği Kerem Demirbay devre arasında gönderilecek.

Galatasarayda düğmeye basıldı: Peş peşe ayrılıklar Gidecek ilk isim...

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Tecrübeli futbolcu için kulübe teklifler geldiği ve kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

WERDER VE HOFFENHEIM DEVREDE

Demirbay için ayrıca Werder Bremen ile Hoffenheim'ın devreye girdiği ve iki kulübün de Galatasaray ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı ve 463 dakika sahada kaldı.

NELSSON VE ZIYECH...

Öte yandan Alman basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'i de gözden çıkardığı kaydedildi.

Sarı - kırmızılıların iki futbolcu için de menajerler aracılığıyla kulüplere haber gönderdiği ve teklif beklediği belirtildi.

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#GALATASARAY#TRANSFER#Kerem Demirbay

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