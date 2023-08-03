Galatasaray'da Dries Mertens'ten öz eleştiri: Çıkarılacak dersler var

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında temsilcimiz Galatasaray'ın Zalgiris'i 1-0 yenerek turladığı karşılaşmanın ardından futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens açıklamalar yaptı.

Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak istediklerini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Geçen haftadan daha iyi çalıştık, rakiplerin eksiklerine. Öyle maça hazırlandık. İstediklerimizi yaptık ama bir türlü o golü bulamadık. Golü bulmamız bize moral oldu. Gerçekten güzel bir gol attı Dries, ona yakışır bir goldü. Böyle maçlar, böyle rakiplere karşı bilhassa zor oluyor. Sıcaklar, adaptasyon kısmı... Böyle kompakt savunma düşünen takımlara karşı oynamak zor. Önemli olan galibiyetti. Yavaş yavaş takım oturuyor. Çok daha kaliteli bir takım olacağız. Şimdi Ljubljana ile karşılaşacağız. İnşallah güzel olur ve gruplara katılırız. Galatasaray'ın yeri orası. Hedeflerimiz daha yüksek..." diye konuştu.

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"BU MAÇTAN ÇIKARILACAK DERSLER VAR"

Maçın hiç kolay geçmediğini belirten Mertens, "Kolay değildi. Bir üst tura yükseldik ama bu maçtan çıkarılacak dersler var. Kaybetme lüksümüz yoktu." ifadelerini kullandı.

"GOLE DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞTIK"

Attıkları golü daha önce çalıştıklarını belirten Belçikalı yıldız, "Bu gole daha önce çalışmıştık. Kerem ortaladı, top bana geldi ve güzel bir gol oldu. Hazır olmalıyız bir sonraki tura. Hiçbir rakip kolay değil. Tüm takımlar iyi ve liglerinde şampiyon olmuş takımlar. Bize de yeni oyuncular geldi, onlarla birlikte çıkıp oynayacağız." dedi.