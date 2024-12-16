Galatasaray'da Dries Mertens'ten emeklilik cevabı

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Galatasaraylı futbolcuların maç sonu görüşleri şu şekilde:

MERTENS: "ONLAR DA KAZANABİLİRDİ"

Açıkçası çok duygusal bir maç oldu. Bu tür maçlar için oynuyoruz, stadlara geliyoruz. Her an değişebilecek bir maçtı. 3 puanı aldık son anda ama onlar da 3 puanı alabilirdi.

SORU: FUTBOLCU BIRAKACAK MISIN?

Göreceğiz, göreceğiz.

YUNUS AKGÜN: "AVRUPA, LİG HER KUPAYA TALİBİZ"

çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Maçı hiç bırakmadık. Şampiyonluğu da öyle bırakmayacağız. Galatasaray nasıl mücadele eder sahada gösteriyoruz. Maç için tabii ki talihsiz goller yiyoruz, olabiliyor ama geri döndük. Taraftarımızın desteği mükemmeldi. Ekstralardı bugün. Maçtan sonra o sevinci merak ediyorum. Hepimiz koştuk kulübeden ama çok mutluyum, çok gururluyum. İyi ki Galatasaraylıyım. Bu sene Avrupa, lig, kupa her şeye talibiz.

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Bir pozisyon önce Mertens pası atamamıştı. Çok güzel koşu attı orada. İyi pas oldu herhalde, izleyeceğim. Çok mutluyum takımıma katkı sağladığım için. Hedeflerim var. Gol atıyorum ama kazanmak daha önemli. Bugün hem gol attım hem asist yaptım hem kazandık.

BATSHUAYI: GOLÜN BANA YAZILMASI GEREKİYOR

Son golün bana yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bu akşam ilk kez burada ismin yankılandı, bundan mutluyum ama önemli olan takımın kazanması.