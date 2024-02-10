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Galatasaray'da Dries Mertens: Hayalimi gerçekleştirdim

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#Galatasaray#Başakşehir#Süper Lig
Galatasarayda Dries Mertens: Hayalimi gerçekleştirdim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 21:34

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

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Galatasaraylı futbolcular Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz, Başakşehir galibiyetinin ardından konuştu.

Maça iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Davinson Sanchez, "Kendimizi iyi bir şekilde hazırlamıştık. Oyunu kontrol altına aldık başından itibaren. Daha sonra gollerimizi de bulduk. Nasıl bir oyun oynayacaklarını biliyorduk. İkinci yarıda ileride baskıları bizi zorlamaya başladı ama biz yine fırsat bulduk. Bunları değerlendiremedik. Sonuçta attığımız goller sayesinde 3 puanı aldık." dedi.

Galatasaray'ın ikinci golünü atan Dries Mertens, "Galatasaray'da oynamaktan keyif alıyorum. Buraya gelmeden önce bu kadar büyük bir kulübe geldiğimi bilmiyordum. Benimle ilgili söylenenler, kendi adıma büyük gurur. Yaşlanınca sahaya oğlunuzla çıkmak bir onur, bir hayalin gerçekleşmesi. Bu hayalimi gerçekleştirdim." diye konuştu.

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Barış Alper Yılmaz ise "Yendiğimiz için çok mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik. Taraftarımız bizi çok iyi destekledi. Tek tek bakıyoruz maçlara. Bugün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok çalışıyorum. Özel bir ekibim var. Maç analizlerini yapıyorum. Kendimi geliştirmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Başakşehir#Süper Lig

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