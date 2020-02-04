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Haber Giriş: 04.02.2020 - 10:59,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Donk'un golünde şaşırtan detay! Yoga...

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Galatasaray'da Donk'un golünde şaşırtan detay! Yoga...

Galatasaray'ın Kayserispor'la karşılaştığı mücadelede harika bir gole imza atan Ryan Donk, bu başarısını 3 yıllık yoga serüvenine borçlu

Galatasaray'ın Kayserispor maçında Ömer'in ortasına kafayla dokunabilecek olan Ryan Donk, estetik bir vole vuruşuna kalktı ve jeneriklik bir gole imza attı.

Donk'un bu hareketi, 3 sene önce başladığı yogaya borçlu olduğu ortaya çıktı. İşte perde arkasındaki detaylar:

Fatih Terim gelmeden önce Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Donk psikolojik olarak zor günler geçirdi. O dönem çok sinirli olan Hollandalı yıldız, sakinleşmek için yogaya başladı. Yoga sayesinde vücudu da esneyen Donk, Kayserispor maçında 1.92'lik boyuna rağmen uçan voleyle gol atmayı başardı.

Falaco bitiriciliğini konuşturuyor;

ALANYA'DA YOK KASIMPAŞA'YA ZOR

Konya'da adalesinden sakatlanan Falcao, Kayserispor maçını tribünden takip etti. Kolombiyalı yıldız kupadaki Alanyaspor maçında kesin yok. Falcao'nun ligdeki Kasımpaşa deplasmanına yetişmesi de çok zor gözüküyor.

Galatasarayda Donkun golünde şaşırtan detay Yoga...

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