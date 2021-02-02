Galatasaray'da Donk'tan Ozan Kabak'a övgü

Donk'un açıklamaları şöyle:

"5 senedir buradayım, 7 gol attım. Kaç golü kafayla attığımı bilmiyorum. 5 mi? Fena değil. Rakip takımın penaltısına kadar iyi başlayan, forse eden bizdik. Topun hakimiydik, pozisyonlara girdik. Futbol, sonuçta bir kontak sporu. Verirsiniz vermezsiniz ama bence değildi. Kolay çalınan bir penaltıydı. Öyle güzel bir asist yaptım ki, Henry Onyekuru onu kaçıramazdı. Sonrasında oyunu forse ettik ve kazandık. Ozan Kabak, gerçekten büyük bir yetenek. Çok önemli bir geleceği var. Her sene üzerine koyarak devam ediyor. Onu çok seviyoruz. O bizim kardeşimiz. Umarım daha iyi yerlere gelir."