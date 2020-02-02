MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Donk'tan maç sonu itiraf: "Çılgınca bir şey yapmak istedim"
GeriFutbol Galatasaray'da Donk'tan maç sonu itiraf: "Çılgınca bir şey yapmak istedim"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.02.2020 - 21:01,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Donk'tan maç sonu itiraf: "Çılgınca bir şey yapmak istedim"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Donk'tan maç sonu itiraf: "Çılgınca bir şey yapmak istedim"

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Ryan Donk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Attığı golü yorumlayan Donk, "Aslında kendi forvetlerimizi izliyorum. Kafayla vurabilirdim gol pozisyonunda. Kontrol edebileceğimi hissettim ve çılgınca bir şey yapmak istedim. Ortaya böyle bir gol çıktı." dedi.

Ryan Donk sözlerini "Kalede sıra bana gelmez, çok iyi kalecilerimiz var. Defans olarak da, orta saha olarak da, forvet olarak da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum, işler benim için iyi gidiyor." ifadeleriyle tamamladı.

16
Son Dakika | Ryan Donkun Kayserispora attığı gol olay oldu Ibrahimovicten iyi...
Son Dakika | Ryan Donk'un Kayserispor'a attığı gol olay oldu! 'Ibrahimovic'ten iyi...'


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle