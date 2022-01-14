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Galatasaray'da Domenec Torrent'ten transfer talebi! 2 bölgeye takviye, gideceklere yeni şans...

#Domenec Torrent#Galatasaray#Transfer
Galatasarayda Domenec Torrentten transfer talebi 2 bölgeye takviye, gideceklere yeni şans...
Ali Naci Küçük

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, özellikle 2 bölgede eksik bulunduğunu tespit edip yönetimden transfer istedi. İspanyol hoca ilk sıraya defansif ve kesici özelliği iyi olan, fizik gücü yüksek 6 numara transferini koydu. Ayrıca kalede güven verecek birini istedi. Elmas’ın “Önce kontenjanı boşaltmak ve transfer geliri elde etmeliyiz” yanıtı üzerine ise Torrent sorunu mevcut kadrodan çözmek için kolları sıvadı.

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Fatih Terim’in ayrılığı sonrasında Galatasaray’da göreve Domenec Torrent’in gelmesiyle birlikte tüm planlar revize edilecek. Sarı kırmızılılardaki mesaisi ne başladıktan sonra Galatasaray’ın bu sezonki karşılaşmalarını mercek altına alan İspanyol teknik iki bölgede eksiklik tespit etti.

İspanyol hoca ilk sıraya defansif ve kesici özelliği iyi olan fizik gücü de yüksek 6 numara transferini koydu. Galatasaray’ın orta sahada bu tipte bir oyuncu eksikliği yaşadığını dile getiren Torrent ayrıca kalede güven bir file bekçisinin takviyesini önde tuttu.

BAŞKAN 'KONTENJAN FAZLAMIZ VAR' DEDİ

Torrent, mesaisinin artık büyük kısmını Florya’da geçiren başkan Burak Elmas’a da bu 2 isteğini öncelikle iletti. Başkan Elmas ise “Galatasaray’ın şu anda yabancı kontenjanı dolu. Hatta bir tane de fazlası var. Önce kontenjanı boşaltmak ve transfer geliri elde etmeliyiz” yanıtını verdiği ifade edildi. Torrent ise Elmas’ın kulübün içinde bulunduğu durumu aktarması üzerine “Bu konuya öncelikle takım içinde çözüm bulmaya çalışacağım. O zaman bu problemi mevcut kadro içinde çözebilir miyiz, buna bakacağım” yanıtını verdi...

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TORRENT 3'ÜNÜ DE GÖRMEK İSTİYOR

Galatasaray’da ilk yarıda performansı yeter siz görülen ve fazla şans bulamayan Gustavo Assunçao’nun ise ayrılığı rötar yaptı. Terim’in beğenmediği ve Portekiz’e geri gönderilmesini istediği Assunçao’yu, Torrent antrenmanlarda izlemek istedi. Genç Portekizli’ye bir şans daha vermek isteyen 61 yaşındaki teknik adamın yakından görmek istediği iki isim daha var. Torrent’in ayrılığı planlanan Babel ile ilk yarıda çok tercih edilmeyen ve Süper Lig’den birçok kulübün istediği Aytaç Kara’ya da şans tanıyacağı ifade edildi.

TAKIMIN FİZİK GÜCÜNÜ YETERSİZ BULDU

Torrent’in özellikle Galatasaray’ın 1. ve 2. böl gede yaptığı basit hatalar, top kayıpları ile kolay gol yediği tespitinde bulundu. Savunma zafiyetleri üzerinde duran Torrent’in taktiksel çalışmalarda bu konuya ağırlık verdiği belirtildi. Aynı zamanda Galatasaray’ın sezon ortasında olan bir takıma göre fiziksel gücünü de Torrent’in yetersiz bulduğu ifade edildi. İspanyol hoca bu konuda arayı kapatmak ve futbolcuları, takımı daha iyi noktaya getirmek adına çift antrenman sistemini haftada 2 ya da 3 gün yaptırmaya devam ettirecek.

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KAPTANLARDA SORUN YOK

G.saray’da Arda Turan’ın ardından diğer bir kaptan Fernando Muslera için de sözleşmesinin askıya alınacağı, yolların ayrılacağı iddialarına sarı kırmızılılardan yalanlama geldi. Sarı kırmızılı yönetim ve teknik direktör Domenec Torrent’in ise bu süreçte kap tanlardan destek istediği ve iki futbolcu ile alakalı da herhangi bir ayrılık gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Başkan Burak Elmas, Arda’nın takımda kalmaya devam edeceğini bizzat açıklarken mart ayında sahalara dönecek olan Muslera ile alakalı da olağanüstü bir durum gündemde değil.

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#Domenec Torrent#Galatasaray#Transfer

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