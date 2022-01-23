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Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Trabzonspor maçı yorumu: "Futbol adil değil"

#Galatasaray#Domenec Torrent#Trabzonspor
Galatasarayda Domenec Torrentten Trabzonspor maçı yorumu: Futbol adil değil

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

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İlk 70 dakikada iyi oynadıklarını belirten Torrent, "70. dakikada tempomuzun düştüğünü ve oyundan düştüğümüzü düşünürsek, o civarda bir problem olduğunu söyleyebiliriz ama bugünkü oyunu düşündüğümüz zaman, bu maçı kazanmamız gerekiyordu aslında. 3 yaptığımız maçtan en iyi oyunumuzdu." dedi.

Futbolun adil olmadığının altını çizen Domenec Torrent, maçın skorunun bu olmaması gerektiğini belirterek "Bazen futbol adil değildir maalesef. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu normal şartlarda. Son dakikalarda yediğimiz gollerden kaybettik. Geçen maçta da ilk yarı ve ikinci yarı uzatmalarında goller yedik. Bundan sonraki maçlarımız için de tüm tutkumuzla, yoğun şekilde ve kendimizi vererek oynayacağız. Geldiğimizden beri puan alamadık. Bunu da kabul etmek lazım. Aslında dikkat etmemiz gereken şey, dışarıdaki bazı oyuncuların geri gelmesi. Onlar geri geldiği zaman bazı sıkıntılarımız çözülecek. Fiziksel, taktiksel ve sakat oyuncular açısından gelişeceğiz arada. Bu maçı kazanmalıydık, yazık oldu." diye konuştu.

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#Galatasaray#Domenec Torrent#Trabzonspor

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