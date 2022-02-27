Galatasaray'da Domenec Torrent'ten galibiyet yorumu: 'Güzel oynadık'

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenec Torrent'in açıklamaları;

İyi oynadığımızı düşünüyorum. 1 ay boyunca antrenman yaptık ve 1 ay sonunda kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bunun meyvelerini topluyoruz.

ÇOK POZİSYON YAKALADIK

Çok pozisyon yakaladık. Onlar da 2 güzel gol attı. Az pozisyonla golleri çıkardılar. Güzel oynadık.

ROTASYONUN POZİTİF ETKİLERİ

Bazen hocaların aldığı kararlar, sahayı doğrudan etkiliyor. Bazen kimin girip çıktığı etkilemiyor, bazen etkiliyor. Babel'in girişi etkiledi. Ben rotasyon yapıyorum. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum