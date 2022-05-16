Galatasaray'da Domenec Torrent'ten galibiyet sözleri

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Domenec Torrent, Adana Demirspor'u 3 golle geçtikleri maçın ardından konuştu.

İstedikleri oyunu ortaya koyarak kazandıklarını ifade eden Torrent, "Oynamak istediğimiz şekilde oynamayı başardık ama rakip de ilk pozisyonunda gol atmayı başardı. İlk yarıda birçok fırsat yakaladık ama onlar bir seferde gol attılar. Devre arasına 1-1 ile girdik. Galatasaray'da bu sene çektiğimiz en büyük sorun buydu. Çok fazla fırsat yakalasak bile çok fazla gol atamıyorduk. Bunu geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"HER GELEN İNSANI BÖYLE YAKMAK DOĞRU DEĞİL"

Kulübe gelmeden eleştirilerin başladığını ve teknik adamların zor durumda bırakıldığını belirten Torrent, "Türkiye'de ilk defa teknik adamlık yaptım. Birçok ülkede çalıştım. Siz inanmasanız bile ben mükemmel şekilde ne yapmak istediğimi biliyorum. Daha gelmeden, geldiğim günlerde, bazı gazetecilerin beni neden eleştirmeye başladıkları tahmin edebiliyorum. Daha bizim kim olduğumu bilmeden eleştirdiler. Kulübün ismine ve tarihine saygı duymak lazım ama her gelen insanı böyle yakmak doğru değil. Dürüst olan, cesur olan burada neden olduğunu biliyor. Neden böyle oluyor, neden gelen teknik adam yakılıyor, bunu herkes biliyor. İnsanlar 'Kulüp bana ait diyerek' hata yapıyor. Kulüpler taraftarındır. Burada neler olduğunu çok net biliyoruz, başka bir şeye bizi ikna edemezsiniz." diye konuştu.

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"FARKLI OYUNCULARA İHTİYACIM OLACAKTI"

Fırsat verilmesi durumunda planının hazır olduğunu kaydeden İspanyol teknik adam, "Ancak Galatasaray'ın 20 yıl önceki durumda olmadığını kabul edersek her şey daha kolay olur. Farklı bir gelir üzerinden, yine kazanan takım yaratmak istiyoruz. Pasquale Sensibile ile konuştum, antrenörlerle konuştum, oyuncularla konuştum ama seçime kadar transfer yapamıyoruz. Benim ekibimle yapacağım takım için fırsat verilirse, kriterlere uygun farklı oyunculara ihtiyacım olacaktı. 20 kişilik kadro istiyorum, 3-4 tane akademiden oyuncu istiyorum. Gerçekten başarıya aç oyuncular istiyordum." dedi.

"3 SENE KALMAK GİBİ BİR İSTEĞİMİZ VAR"

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Yeni gelen yönetimle konuşmak istediklerini belirten deneyimli teknik adam "Bu hafta son maçımızı yapacağız. Sonra herkes gibi biz de tatile çıkacağız. 4 Temmuz için Avusturya'da sezon önü planımız var. Ama yeni başkanın kararlarına saygı duyarız. Mutlaka bizimle konuşmak isteyecektir. Bizim 3 sene kalmak gibi bir isteğimiz var. Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda, bizim kontratımız devam ediyor. Bir süre daha İstanbul'da yaşayacağım, şehre bayılıyorum. Galatasaray'da çalışamasam bile, Galatasaray taraftarı olacağım." şeklinde konuştu.