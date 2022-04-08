Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı sözler

#Galatasaray#Fenerbahçe#Torrent
Galatasarayda Domenec Torrentten Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, pazar günkü Fenerbahçe derbisi için net konuştu. Derbide tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını kaydeden Torrent, "Bu maça sezon finali olarak bakmak yanlış olur. Sezonun kalan diğer maçlarında da takımın kendini kanıtlaması gerekir. Tabii ki bu maç inanılmaz önemli. Tüm gücümüzü vereceğiz." dedi.

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent pazar günü Kadıköy’de oynayacakları derbiden galibiyetle ayrılacaklarını söyledi. Habertürk TV’ye açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam Fenerbahçe maçı ve Kerem Aktürkoğlu’nun son durumuyla ilgili şunları söyledi:

‘’Bu maça sezon finali olarak bakmak yanlış olur. Sezonun kalan diğer maçlarında da takımın kendini kanıtlaması gerekir. Tabii ki bu maç inanılmaz önemli. Barcelona-Real Madrid maçlarıyla çok benzer. Barcelona ve Real Madrid iyi gitmediklerinde El Clasico’yu kazandıklarında sanki sezonu kurtarmış gibi oluyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok.

Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız. Tüm gücümüzü vereceğiz. Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez. Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, sadece bu kulüp için arma için ve taraftar için tüm maçları kazanmaya çalışmalıyız.

Haberin Devamı

Kerem'i her gün takip ediyoruz. Umarım derbide oynar. Cuma günü netleşir. Oynayamazsa da farklı çözümler buluruz. Tabii ki en iyi oyuncularla oynamak isteriz. Ancak bir oyuncunun yokluğunu bahaneye çevirirsek, yanlış yere odaklanmış oluruz.”

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Fernando Musleradan Domenec Torrente övgüGalatasaray'da Fernando Muslera'dan Domenec Torrent'e övgüHaberi görüntüle

KALIRSAM BARCELONA’DAKİ STİLİMİZİ UYGULAYACAĞIM

“Seneye devam edersem, Pep ile Barcelona’daki oyun stilimizi uygulamaya çalışacağım. Bunun için farklı stilde oyunculara ihtiyaç olacak. Daha iyi oyuncudan bahsetmiyorum. İyi oyuncularımız var. Hatlar arasında oynayabilen, açık oynuyorsa doğal ayağında oynayabilen futbolculara ihtiyacımız var. Bunun için sezon öncesi kampı geçirmeliyiz.”

Gözden Kaçmasın

Galatasaray, 2022 EuroCup Womenda üçüncü olduGalatasaray, 2022 EuroCup Women'da üçüncü oldu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fenerbahçe#Torrent

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın