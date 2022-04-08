Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı sözler

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent pazar günü Kadıköy’de oynayacakları derbiden galibiyetle ayrılacaklarını söyledi. Habertürk TV’ye açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam Fenerbahçe maçı ve Kerem Aktürkoğlu’nun son durumuyla ilgili şunları söyledi:

‘’Bu maça sezon finali olarak bakmak yanlış olur. Sezonun kalan diğer maçlarında da takımın kendini kanıtlaması gerekir. Tabii ki bu maç inanılmaz önemli. Barcelona-Real Madrid maçlarıyla çok benzer. Barcelona ve Real Madrid iyi gitmediklerinde El Clasico’yu kazandıklarında sanki sezonu kurtarmış gibi oluyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok.

Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız. Tüm gücümüzü vereceğiz. Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez. Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, sadece bu kulüp için arma için ve taraftar için tüm maçları kazanmaya çalışmalıyız.

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Kerem'i her gün takip ediyoruz. Umarım derbide oynar. Cuma günü netleşir. Oynayamazsa da farklı çözümler buluruz. Tabii ki en iyi oyuncularla oynamak isteriz. Ancak bir oyuncunun yokluğunu bahaneye çevirirsek, yanlış yere odaklanmış oluruz.”

KALIRSAM BARCELONA’DAKİ STİLİMİZİ UYGULAYACAĞIM

“Seneye devam edersem, Pep ile Barcelona’daki oyun stilimizi uygulamaya çalışacağım. Bunun için farklı stilde oyunculara ihtiyaç olacak. Daha iyi oyuncudan bahsetmiyorum. İyi oyuncularımız var. Hatlar arasında oynayabilen, açık oynuyorsa doğal ayağında oynayabilen futbolculara ihtiyacımız var. Bunun için sezon öncesi kampı geçirmeliyiz.”