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Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Beşiktaş galibiyeti sözleri

#Galatasaray#Torrent#Beşiktaş
Galatasarayda Domenec Torrentten Beşiktaş galibiyeti sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Barcelona maçı öncesi kazanmanın önemine vurgu yapan Domenec Torrent, "Taraftarımız için büyük bir derbi olduğunu biliyorduk. Barcelona maçı öncesinde de kazanmak önemliydi. Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşları gibi oynuyor. Gol atanlar ön plana çıkıyor. Bütün takım iyiydi." diye konuştu.

Maçın ardından tek tek oyuncularını kutlayan Torrent, sahada büyük mutluluk yaşarken "Sakin bir insanım ama bazen duygusallaşıyorum. Maç sonu kucaklaştık. Hala genç bir oyuncumuz ve sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Sürekli konuşuyoruz. Mütevazi bir oyuncu ve geliştireceği yönlerinin olduğunu biliyor." dedi.

Son 2 maçta büyük efor sarf ettiklerini belirten İspanyol teknik adam, "Barcelona ve Beşiktaş'a karşı çok büyük efor harcadık. Kendimize gelmemiz ve tam gücümüzle Barcelona'ya karşı mücadele etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Torrent#Beşiktaş

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