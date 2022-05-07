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Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Başakşehir maçı sonrası açıklama: 'İstanbul'da mutluyum'

#Galatasaray#Torrent#Domenec
Galatasarayda Domenec Torrentten Başakşehir maçı sonrası açıklama: İstanbulda mutluyum

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenec Torrent'in açıklamaları;

Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstündük. Ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk diyebilirim

EMRE'Yİ TEBRİK EDERİM

Şu anda ligde en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre'yi tebrik ederim. Biraz da sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Fakat oynadıklarından ben memnunum

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HAFTAYA ZOR GÖZÜKÜYOR

Haftaya çok zor gözüküyor Omar. Marcao, yavaş yavaş antrenman yapmaya başladı. Omar başlamadı, önümüzdeki hafta maçın hangi gün olduğu da önemli oynayabilmesi için.

İSTANBUL'DA MUTLUYUM

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Olduğum yerden çok mutluyum, İstanbul'da çok mutluyum. Daha da mutlu olduğum şey Galatasaray'da çalışıyor olmak. Şanslıyım çünkü gazetelere, Twitter'a, Instagram'a bakmıyorum. Gerçek olmayan şeyler, çok ilginçler.

1 SENEMİZ DAHA VAR

1 senemiz daha var Galatasaray'da. Onun üzerine konuşmalar yaptık. İsmi Galatasaray olan çok önemli bir kulübü temsil ediyoruz burada. Kazanır, kaybedersiniz ama tutumunuz böyle olmalı.

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#Galatasaray#Torrent#Domenec

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