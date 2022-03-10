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Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Barcelona öncesi tur yorumu: 'Geçeriz'

#Galatasaray#Barcelona#UEFA
Galatasarayda Domenec Torrentten Barcelona öncesi tur yorumu: Geçeriz
Ali Naci Küçük

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Barcelona maçı öncesi konuştu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent bugünkü Barcelona maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, “Xavi’nin Barcelona’sı çok iyi bir dönemde. Şampiyonlar Ligi’nde belki daha iyi ilerleyebilirlerdi. Ama turu geçeceğimize inanıyoruz” dedi.

DEVAMLI SALDIRACAKLAR

Torrent sözlerine şöyle devam etti: “Devamlı ilerleme yolundayız. Barcelona çok formda şu an. Kusursuz olmamız gerekiyor. 90 dakika içerisinde en iyisini vermeliyiz. Pozisyon vermemeliyiz. Kontrol sahibi Barcelona olacak. Top bizde olduğu zaman nasıl davranacağımızı biliyoruz. Çok iyi gelişti Barcelona. Topu kaybetse bile bir şekilde geri almayı biliyor. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız.”

PENA: EN ZOR KURAYDI

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Galatasaray kalecisi Pena ise şöyle konuştu: “Bizim için çok özel bir rakip. Bugüne kadar bize çıkan en zor kuraydı. Bütün gücümüzü kullanacağız. İyi bir sonuç almamız lazım. Şu an iyiye gidiyorum. Daha fazla süre almaya çalışıyorum. Benim için değişik duygular. Elimden geleni yapacağım.

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#Galatasaray#Barcelona#UEFA

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