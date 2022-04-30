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Galatasaray'da Domenec Torrent’in tercihi bu kez Mostafa Mohamed

#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Torrent
Galatasarayda Domenec Torrent’in tercihi bu kez Mostafa Mohamed

Süper Lig'deki Altay maçında hayal kırıklığı yaratan Bafetimbi Gomis kulübeye çekiliyor.

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Galatasaray’da camia seçimin iptalini konuşurken sarı kırmızılı takımda ise gözler Sivasspor maçında. Yarın Nef Stadyumu’nda Yiğidolar ile karşılaşacak olan Aslan’da teknik direktör Domenec Torrent sahaya süreceği ilk 11’ini belirlemeye başladı.

İspanyol teknik adamın bu kez forvette Bafetimbi Gomis’e yer vermeyeceği öğrenildi.

Altay deplasmanında birçok gol fırsatından yararlanamayan Gomis yerine Torrent’in, ilk 11’de Mostafa Mohamed’i tercih etmesi bekleniyor.

Ayrıca İspanyol hocanın, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olan Marcao yerine de Alparslan’a şans vereceği tahmin ediliyor.

Bu arada önceki gün idmanda ağrı hisseden Pena’nın üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

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#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Torrent

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