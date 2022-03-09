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Galatasaray'da Domenec Torrent'in Barcelona planı ortaya çıktı!

#Galatasaray#Domenec Torrent#Barcelona
Galatasarayda Domenec Torrentin Barcelona planı ortaya çıktı
Ali Naci Küçük

İspanyol teknik adam, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak zorlu karşılaşmanın kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Torrent, bekleneni veremeyen Pulgar ve daha efektif kullanmak istediği Gomis’i yedeğe çekecek. Alternatifi olmayan Boey mecburen 11’e alınırken özellikle bu karşılaşma için saklanan Feghouli sahada olacak.

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Galatasaray’da artık tüm gözler Camp Nou’da oynanacak Barcelona maçına çevrildi. Ligdeki kötü gidişatı unutturmak adına bu maçta sürprize imza atmak isteyen sarı kırmızılı ekipte Domenec Torrent kadrosunu büyük ölçüde belirledi. İşte İspanyol teknik adamın Barca maçı ile alakalı aldığı 6 önemli karar…

KALEDE PENA OLACAK

1) Domenec Torrent’in sakatlığını atlatan ve 10 gündür takımla çalışan Fernando Muslera’yı Barcelona maçında da kulübe de oturtacağı öğrenildi. Torrent’in, Camp Nou’daki maçta Barcelona’dan kiralanan genç file bekçisi Inaki Pena’ya eldivenleri teslim etmeyi planladığı ifade edildi.

PULGAR KESİK, TAYLAN 11'DE

2) Erick Pulgar son gün UEFA kadrosuna eklenen isimlerden biriydi. Hem fiziksel açıdan yetersizliği hem de Konya deplasmanında ortaya koyduğu vasat oyun sonrasında Torrent, Şililiyi yine kenara çekme kararı aldı. Barcelona maçında Galatasaray orta sahasında Taylan-Berkan ikilisi görev alacak.

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GOMIS SON 30 DAKİKA

3) Bafetimbi Gomis’i daha verimli kullanmak isteyen Domenec Torrent, Konya maçının aksine bu kez Fransız oyuncuyu 11’e almayacak. Barcelona karşısında Mustafa Muhammed’i sahaya süreceği öğrenilen Torrent’in, tecrübeli golcüsü Gomis’i ikinci yarıda oyuna dahil etmesi bekleniyor.

SAĞDA MECBUREN BOEY

4) Ortaya koyduğu performans beğenilmese de Omar ve Semih Kaya’nın UEFA listesinde yer almaması sebebiyle Domenec Torrent Sacha Boey'i mecburen sağ bekte oynatacak. Öte yandan Boey dün Rigobert Song tarafından Kamerun Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

VE FEGHOULI SAHADA

5) Rize maçında oyuna girdikten sonra 19 dakikada 2 asiste imza atan ancak Konya karşısında dinlendirilen Feghouli’nin Barcelona maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor. Cezayirli futbolcunun 11'de olmasıyla Emre Kılınç yedek kulübesine çekilecek.

OMAR-SEMİH VAR, ARDA YOK

6) Göztepe deplasmanından itibaren ligde 3 haftadır kadroya dahil edilmeyen Arda Turan yine kafileye alınmadı. UEFA listesinde olmayan Semih ve Omar bile Barcelona’ya götürülürken, oynama hakkı bulunan tecrübeli oyuncu İstanbul’da bırakılacak.

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#Galatasaray#Domenec Torrent#Barcelona

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