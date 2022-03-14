Galatasaray'da Domenec Torrent ve Beşiktaş'ta Önder Karaveli sürpriz 11’lerle çıkacak

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G.Saray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçının 11’ini, perşembe günkü Barcelona karşılaşmasını düşünerek şekillendirdi. İspanyol çalıştırıcı, Barça maçını dikkate alarak bazı futbolcuları derbide yedek soyundurup Avrupa Ligi’nde sahaya sürecek. Barcelona maçında forma giyen Boey, Taylan, Babel, Feghouli ve Muhammed’i derbide dinlendirmeyi planlayan Torrent, bu oyuncuların yerlerine Omar, Pulgar, Cicaldau, Emre Kılınç ve Gomis’e şans verecek. Sol bekte Van Aanholt-Ömer arasındaki tercih ise bugün yapılacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray’a karşı çıkaracağı 11’i belirlerken en çok santrfor mevkisinde zorlandı. Önceki günkü antrenmanda Güven Yalçın’ı en uçta oynatan Karaveli, dün Batshuayi’yi denedi. Karaveli, ekibiyle yaptığı değerlendirmeler sonucunda Güven’i ilk 11’de oynatma kararı aldı. Güven, ligde ilk 11’de başladığı 7 maçta 4 gol atıp, 1 asist yaparken, sonradan girdiği 16 karşılaşmada sadece 1 gol, 2 asist üretebildi. Batshuayi ise 21’i ilk 11’de olmak üzere 23 lig maçında forma giyerken 11 gol, 5 asist üretti.

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