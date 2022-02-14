Galatasaray'da Domenec Torrent topun ağzında! Göztepe ve Rize maçlarında...

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Ligde oynadığı son 14 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı kırmızılı takımda irtifa kaybı sürüyor. 28 puanla küme düşme hattının bir adım yukarısında olan Galatasaray’a, Domenec Torrent çare olamadı. Çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamayan İspanyol teknik adam da artık topun ağzında!

Sarı kırmızılı yönetim şimdilik yola devam etme kararı alsa da zor bir fikstüre girecek olan Galatasaray’da, Göztepe ve Rize maçlarından alınacak sonuç Domenec Torrent’in bir anlamda kaderini tayin edecek.

1.5 YILLIK ÜCRETİNİ ÖDEMEK ZORUNDA

Torrent’e bu süreçte yine destek vermeye devam edecek olan G.Saray yönetiminin olası kötü sonuçlarda önündeki en büyük engel İspanyol hocanın tazminatı. Sarı kırmızılılar, tek taraflı olarak yollarını ayırırsa Torrent’in 1.5 yıllık ücretini yani 2 milyon 775 bin euro ödemek zorunda. Kayseri maçının da beraberlik ile sonuçlanmasına karşın G.Saray’ın oynadığı futbol ve mevcut şartlar sonrasında Torrent, Göztepe deplasmanında da kesin olarak takımın başında olacak. Ancak sonrasını ise takımın durumu tayin edecek.

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PULGAR'I OYNATMAMASI HATALI BULUNDU

Torrent’in, Kayseri maçındaki tercihleri de tartışma yarattı. Çok istenilerek kadroya dahil edilen Pulgar’dan yararlanılmayıp Berkan-Taylan ikilisi ile maça başlaması yönetimde camiada da eleştirildi.. Emre Kılınç’ın rahatsızlığı sonrası Taylan’ı 11’e dahil eden Torrent’in bu tercihi için ‘yerli kuralı’nı işaret etmesi ise yeterli görülmedi. Çünkü kenarda Halil ve Ömer gibi Pulgar’ın oynaması adına ilk 11’e dahil edilebilecek yerli oyuncular vardı. Takımın galibiyete ihtiyacı varken Gomis’in çıkarılması statta da protesto edilirken camiada da İspanyol hocanın eleştiri almasına neden oldu.