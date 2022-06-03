Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Domenec Torrent seçime kilitlendi!

#Galatasaray#Domenec Torrent#Florya
Galatasarayda Domenec Torrent seçime kilitlendi
Ali Naci Küçük

Sarı kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent’in gözü 11 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimli genel kurulda. Aslan’dan ayrılmak istemeyen İspanyol teknik adam, yeni sezon çalışmaları 4 Temmuz’da başlayacak olmasına rağmen erkenden İstanbul’a gelecek.

Haberin Devamı

Domenec Torrent, tatilini yarıda kesip Galatasaray için 10 Haziran’da İstanbul’a gelecek. Sarı kırmızılı kulüp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Domenec Torrent’in gözü 11 Haziran’da gerçekleşecek olan Seçimli Genel Kurul’da. 4 Temmuz 2022 tarihinde sezon başı hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray’da Torrent, buna rağmen İstanbul’a ‘seçim’ nedeniyle erken dönüş yapacak.

25 gün önceden gelecek

Torrent sezon başı hazırlıklarından tam 25 gün önce Florya’da olacak. İspanyol teknik adamın bu kararı almasındaki sebep ise Galatasaray’ın yeni başkanı ile görüşmek ve detaylı da bir sunuma imza atmak. Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmeyen Domenec Torrent’in, hiç vakit kaybetmeden yeni başkan ile 11 Haziran’ın hemen ardından görüşmek adına İstanbul’da olacağı belirtildi.

Haberin Devamı

Kapsamlı bir rapor sunacak

Torrent'in yeni başkana Galatasaray takımının artıları, eksileri, kalmasını istediği, teklif alması beklenen oyuncular ile alakalı görüşleri ve transfer ihtiyacı duyulan mevkiler başta olmak üzere kadroda görmek istediği futbolcular ile alakalı kapsamlı bir rapor sunacağı belirtildi. Kısaca Torrent, 2022-23 sezonunda da Galatasaray’ın başında olmaktan başka bir alternatifi gündemine almadı. Yeni yönetimin Torrent ile yolları ayırmak adına 1.5 milyon Euro’luk tazminatını ödemekten başka çaresi şimdilik gözükmüyor.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu Galatasaraydan ayrılıyor mu İtalyanlardan 15 milyon euroluk iddiaSon dakika: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İtalyanlardan 15 milyon euroluk iddiaHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Domenec Torrent#Florya

BAKMADAN GEÇME!

Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp
Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için

Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için!

#Johnny Depp
Önce telefon çaldı, sonra buldozer geldi, yarım saatte her şey oldu bitti... Filistinli köylülere atış alanı tehciri

Önce telefon çaldı, sonra buldozer geldi, yarım saatte her şey oldu bitti... Filistinli köylülere 'atış alanı' tehciri

#Batı Şeria

BAKMADAN GEÇME!

Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp
Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için

Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için!

#Johnny Depp
Önce telefon çaldı, sonra buldozer geldi, yarım saatte her şey oldu bitti... Filistinli köylülere atış alanı tehciri

Önce telefon çaldı, sonra buldozer geldi, yarım saatte her şey oldu bitti... Filistinli köylülere 'atış alanı' tehciri

#Batı Şeria