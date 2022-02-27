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Galatasaray'da Domenec Torrent kadroda istikrar sağlayamadı

#Galatasaray#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Galatasarayda Domenec Torrent kadroda istikrar sağlayamadı
Ali Naci Küçük

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent üst üste yedinci kez farklı 11’le çıkacak. Domenec Torrent hem rakipleri hem de takımını tanımaya devam ediyor! Deneyimli teknik adamın bugün Çaykur Rizespor sınavına da geçen haftaki Göztepe karşılaşmasına göre en az üç değişiklik yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Süper Lig’de Hatayspor deplasmanında G.Saray Teknik Direktörü olarak ilk maçına çıkan Domenec Torrent, doğru 11’ini bir türlü bulamadı. Bugün sarı kırmızılı takımın teknik patronu olarak yedinci maçına çıkacak olan İspanyol futbol adamı yine ilk 11’de değişime gidecek.
Torrent bir anlamda ‘geleneği’ bozmayacak zira İspanyol çalıştırıcı Galatasaray ilk 11’ini her hafta değiştirdi ve hiç iki maç üst üste aynı kadroyu sahaya sürmedi. 59 yaşındaki teknik direktör, öyle 1 ya da 2 değil her hafta sahaya sürdüğü kadroda en az 3 değişikliğe birden gitti.

Kadrodaki değişim her hafta sürdü

Domenec Torrent kısaca istediği ve aradığı Galatasaray 11’ini henüz bulamadı. Hatayspor maçında ilk maçına çıkan Torrent, Kasımpaşa karşılaşmasında 4, bir sonraki hafta Trabzonspor’a karşı ise ilk 11’de bir önceki haftaya göre tam 5 oyuncu değişikliği yaptı. İstediği sonuçlar ve oyun gelmedikçe de Torrent, bu değişimi her hafta sürdürdü; Alanya ve Kayseri maçlarında üçer değişiklik yaptı. İspanyol çalıştırıcı, 1-1 sona eren Kayserispor karşılaşmasında sahaya sürdüğü kadroya göre Göztepe deplasmanında ise ilk 11’de tam 5 değişikliğe imza attı.

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En çok sağ ve sol bekler değişti

İspanyol hoca özellikle sağ ve sol bek bölgelerinde her hafta değişime gitti. İki hafta üst üste iki kanatta aynı bek partnerleri hiç görev alamadı. İspanyol teknik adamın Göztepe deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11’e göre bugün de en az 3 değişikliğe gitmesi
bekleniyor. Torrent’in bugün Rize maçında 11’de, Halil yerine Emre, Babel yerine Cicaldau, Mohammed yerine Gomis’i oynatması bekleniyor. Ayrıca orta sahada da Taylan yerine Berkan’ın kullanılması gündemde…

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G.SARAY TORRENT iLE SERi YAKALAMA PEŞiNDE

Domenec Torrent yönetiminde ilk galibiyetini geçen hafta Göztepe deplasmanında alan G.Saray bugün düşme hattındaki Çaykur rizespor’u ağırlayacak. Sarı kırmızılı ekipte kaleci Muslera ve Işık Kaan dışında eksik yok ve ekip ideal kadrosuna oldukça yakın. Bülent Korkmaz yönetimindeki ilk maçına çıkacak olan konuk ekipte ise sakatlıkları süren Umar ve Sabo oynayamayacak.

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Galatasarayda Domenec Torrent kadroda istikrar sağlayamadı

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#Galatasaray#Çaykur Rizespor#Süper Lig

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