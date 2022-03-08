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Galatasaray'da Domenec Torrent hem kendini hem yönetimi ateşe atıyor

#Galatasaray#Burak Elmas#Domenec Torrent
Galatasarayda Domenec Torrent hem kendini hem yönetimi ateşe atıyor
Ali Naci Küçük

Guardiola’nın ‘bir sorun varsa Torrent çözer’ dediği İspanyol teknik adam, G.Saray’ın sıkıntısını gideremedi. Sarı kırmızılılar, 26 Mart’taki Olağan Mali Genel Kurul’a kadar takım iyi sonuçlar alamazsa eleştirilen Burak Elmas ve yönetimi kritik zirvede daha ağır ve zor bir tablo ile karşılaşacak. Torrent’in ve Galatasaray’ın performansı mali genel kurulun seyrine direkt etki edecek.

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Konyaspor deplasmanında 2-0’lık mağlup olan Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde 4. yenilgisini alırken, sarı kırmızılılardaki sorunları İspanyol teknik adam da çözemedi. Hafta içinde konuk olduğu bir programda başkan Burak Elmas, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın, kendisine, “Futbolda bir sorun varsa Domenec çözer” dediğini açıklamıştı. Ancak Torrent, Galatasaray’daki sorunları çözemediği gibi sarı kırmızılı kulübün tarihindeki en başarısız teknik adamlar listesine 8 maçta gösterdiği performansla birinci sıradan girdi.

Fatih Terim’in 0.35 puan gerisinde

İspanyol hoca, başarısız olduğu gerekçesiyle gönderilen selefi Fatih Terim’in de çok gerisinde kaldı. Galatasaray, ligde Terim’in görev yaptığı ilk 20 haftada 27 puan toplayarak, maç başına 1.35’lik puan ortalaması yakaladı. Terim sonrasında göreve gelen Domenec Torrent ise
takımın başında çıktığı 8 lig maçında 1.00 puan ortalaması ile en başarısız antrenörler arasına girdi. Torrent yönetiminde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Galatasaray, kalesini de kapatamıyor. 8 karşılaşmada 17 gol yiyen Cimbom, maç başına 2.1 yüksek bir ortalamaya ulaştı.

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15 günde 4 kritik sınava çıkacaklar

Galatasaray için asıl endişe yaratan durum ise mart ayındaki zorlu fikstür. Oynadığı futbolla umutsuzluğa yol açan sarı kırmızılılar, 20 Mart’ta verilecek milli takım arasına kadar birbirinden 4 zorlu maça çıkacak. 10 Mart’ta Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşıla
şacak olan Galatasaray, 14 Mart’ta derbi maçta ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı kırmızılılar 17 Mart’ta Barça ile İstanbul’da yapacağı rövanş maçının ardından 23 Mart’ta Gaziantep deplasmanına çıkacak. Bu 4 maçta da kötü sonuçların sürmesi halinde yönetimin tavrı ise merak konusu!

Galatasarayda Domenec Torrent hem kendini hem yönetimi ateşe atıyor


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#Galatasaray#Burak Elmas#Domenec Torrent

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