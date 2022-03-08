Galatasaray'da Domenec Torrent hem kendini hem yönetimi ateşe atıyor

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Konyaspor deplasmanında 2-0’lık mağlup olan Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde 4. yenilgisini alırken, sarı kırmızılılardaki sorunları İspanyol teknik adam da çözemedi. Hafta içinde konuk olduğu bir programda başkan Burak Elmas, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın, kendisine, “Futbolda bir sorun varsa Domenec çözer” dediğini açıklamıştı. Ancak Torrent, Galatasaray’daki sorunları çözemediği gibi sarı kırmızılı kulübün tarihindeki en başarısız teknik adamlar listesine 8 maçta gösterdiği performansla birinci sıradan girdi.

Fatih Terim’in 0.35 puan gerisinde

İspanyol hoca, başarısız olduğu gerekçesiyle gönderilen selefi Fatih Terim’in de çok gerisinde kaldı. Galatasaray, ligde Terim’in görev yaptığı ilk 20 haftada 27 puan toplayarak, maç başına 1.35’lik puan ortalaması yakaladı. Terim sonrasında göreve gelen Domenec Torrent ise

takımın başında çıktığı 8 lig maçında 1.00 puan ortalaması ile en başarısız antrenörler arasına girdi. Torrent yönetiminde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Galatasaray, kalesini de kapatamıyor. 8 karşılaşmada 17 gol yiyen Cimbom, maç başına 2.1 yüksek bir ortalamaya ulaştı.

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15 günde 4 kritik sınava çıkacaklar

Galatasaray için asıl endişe yaratan durum ise mart ayındaki zorlu fikstür. Oynadığı futbolla umutsuzluğa yol açan sarı kırmızılılar, 20 Mart’ta verilecek milli takım arasına kadar birbirinden 4 zorlu maça çıkacak. 10 Mart’ta Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşıla

şacak olan Galatasaray, 14 Mart’ta derbi maçta ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı kırmızılılar 17 Mart’ta Barça ile İstanbul’da yapacağı rövanş maçının ardından 23 Mart’ta Gaziantep deplasmanına çıkacak. Bu 4 maçta da kötü sonuçların sürmesi halinde yönetimin tavrı ise merak konusu!