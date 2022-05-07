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Galatasaray'da Domenec Torrent en kötü olarak tarihe geçebilir

#Galatasaray#Domenec Torrent#Futbol
Galatasarayda Domenec Torrent en kötü olarak tarihe geçebilir
Ali Naci Küçük

Galatasaray bugün de kaybederse lig tarihinin en çok mağlubiyet aldığı sezondaki rekorunu egale edecek. 2010-2011 sezonunda resmi karşılaşmalarda 17 kez mağlubiyet alarak tarihinde en çok yenildiği dönemi yaşayan sarı kırmızılılar, bugün Medipol Başakşehir deplasmanında da kaybederse bu rekoru tekrarlamış olacak.

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Medipol Başakşehir karşılaşmasında da Galatasaray Teknik Direktörü olarak sahaya çıkacak olan Domenec Torrent, olası bir mağlubiyet halinde tarihe bir çentik daha atacak. Kulüp tarihinin en başarısız sezonunu geride bırakmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda olası bir Başakşehir mağlubiyeti, yenilgi rekorunun da egale edilmesine sebebiyet verecek. 2010-2011 sezonunda resmi maçlarda 17 kez mağlubiyet alarak tarihinde en çok yenildiği dönemi yaşayan Galatasaray, bugün de kaybederse bu rekoru tekrarlamış olacak.

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MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASI 1.24

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven’a 5-1 mağlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde ise tek yenilgisini Barcelona’ya karşı 2-1’lik skorla almıştı. Şu ana kadar ligde 14 mağlubiyeti olan Galatasaray, Başakşehir’e de yenilmesi halinde en fazla maç kaybettiği 2010-11 sezonunun rakamına imza atacak. Şu anda maç başına puan ortalaması da 1.24 olan Torrent, Galatasaray tarihinin en başarısız sezonunu geçirmesinde önemli pay sahibi olacak.

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#Galatasaray#Domenec Torrent#Futbol

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