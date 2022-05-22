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Galatasaray'da Domenec Torrent 'devam' diyor: 4 Temmuz'da görüşürüz

#Galatasaray#Torrent#Domenec
Galatasarayda Domenec Torrent devam diyor: 4 Temmuzda görüşürüz
Ali Naci Küçük

İspanyol teknik adam, Galatasaray'dan ayrılmaya niyetinin olmadığını Antalyaspor deplasmanı sonrasında bir kez daha ortaya koydu.

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Galatasaray'da tartışılan adam Domenec Torrent’ten geri adım yok. Taraftar ve camianın yolların ayrılmasını istediği İspanyol teknik adam sarı kırmızılı takıma veda konuşması yapmadı, aksine 2022-23 sezonu planlamasını açıkladı.

GÜNDEMİNDE İSTİFA YOK

Galatasaray’ın başında çıktığı 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak sınıfta kalan Torrent, Galatasaray takımına 4 Temmuz 2022 tarihine kadar izin verdi. Kamp yeri olarak da Avusturya’yı seçen İspanyol teknik adam, istifanın gündeminde olmadığını bir kez daha açıkça ortaya koymuş oldu. Torrent ayrıca yeni sezon transfer planlaması ve kadro ile alakalı rapor, taleplerini de geniş bir sunumla Galatasaray’ın yeni başkanına aktarmak için beklemeye geçti.

SÖZLERİ TEPKİ ALDI

Galatasaray’da 11 Haziran’da yapılacak seçimin ardından göreve gelecek yeni yönetim ve başkanı bekleyen ilk sorun Domenec Torrent ile ekibinin tazminatı ve sözleşmesi olacak. İspanyol teknik adam ayrıca Antalyaspor maçı sonunda kendisine soru yöneltmeyen basın mensuplarına yönelik “Soru sormaya korkuyorsunuz anlaşılan” sözleri ile de tepki çekti.

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#Galatasaray#Torrent#Domenec

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