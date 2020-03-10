Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Galatasaray Kulübünde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2019 itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif raporların sunulacağı toplantıda, güncel konular da görüşülecek.
İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle