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İHA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 16:35,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı ertelendi

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Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı ertelendi
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Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 9 Mayıs Cumartesi günü video konferans yöntemiyle yapılması planlanan Divan Kurulu'nun 23 Mayıs Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.

Galatasaray'da 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan Divan Kurulu ertelendi. Sarı-kırmızılıların divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs salgını sebebiyle video konferans yöntemiyle düzenlenecek olan toplantının 23 Mayıs Cumartesi gününe alındığını dile getirdi.

Galatasarayda Divan Kurulu toplantısı ertelendi

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