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Galatasaray'da Dinamo Kiev beraberliği sonrası büyük tehlike! Eğer son maçta Ajax'ı yenemezse...

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#Galatasaray#Dinamo Kiev#Ajax
Galatasarayda Dinamo Kiev beraberliği sonrası büyük tehlike Eğer son maçta Ajaxı yenemezse...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 09:19

Avrupa Ligi’nin sonuncusu Dinamo Kiev’i 2 farklı önde götürdüğü maçta yenemeyen Galatasaray, bu hatanın bedelini ağır ödeyebilir. Ligi ilk 8’de bitirip son 16’ya doğrudan katılmak isteyen Sarı-Kırmızılı temsilcimiz için Ajax maçı hayati öneme sahip.

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UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Galatasaray sahasında Dinamo Kiev’i konuk etti. RAMS Park’ta saat 18.30’da başlayan karşılaşmada Estonya Futbol Federasyonu’ndan Kristo Tohver düdük çaldı. Tohver’in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga üstlendi.

GALATASARAY İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ilk dakikalarda üst üste kornerler kullanırken gol de duran toptan geldi. 6’ncı dakikada Mertens’in ortasında ceza sahası içinde Sanchez yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. Golün ardından konuk ekip, hücumda etkinliğini arttırdı. Rakibinin kısa süreli baskısını kırmayı başaran Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’nın golüyle farkı 2’ye çıkarttı.

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22’nci dakikada Abdülkerim’in uzak mesafeden şutunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-0. Konuk ekip 45’inci dakikada farkı 1’e indiren golü buldu. Sağ kanattan Buyalskiy’in yerden gönderdiği topa hareketlenen Vanat, ceza sahası içi sağ çaprazında topu kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Muslera’yı geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. İlk yarı Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğü ile bitti.

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Galatasarayda Dinamo Kiev beraberliği sonrası büyük tehlike Eğer son maçta Ajaxı yenemezse...

YARMOLENKO’YU DURDURAMAYINCA…

İkinci yarının hemen başında Galatasaray penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Mertens’in ortasında Barış Alper Yılmaz, Tymchk’un müdahalesiyle yerde kaldı. Estonyalı hakem önce Barış Alper Yılmaz’ın topu elle içeri çevirdiği gerekçesiyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu bir kez daha izleyen Estonyalı hakem kırmızı kartı iptal ederek Galatasaray lehine penaltı verdi. Penaltı atışında hata yapamayan Osimhen skoru 3-1’e getirdi. Golün ardından Galatasaray, farkı arttıracak pozisyonları yakalasa da bunlardan faydalanamadı. Konuk ekip, 68 ve 81’inci dakikalarda Yarmolenko’nun golleriyle skoru 3-3’e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Ukrayna ekibi bu sonuçla, Avrupa Ligi’ndeki ilk puanını aldı.

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GALATASARAY’DA İLK 8 TEHLİKEDE 

UEFA Avrupa Ligi’ni ilk 24’te bitirmeyi haftalar önce garantileyen Galatasaray’ın asıl hedefi ilk 8’de yer alıp, son 16 turuna doğrudan katılmaktı. Bu yolda da emin adımlarla ilerleyen Sarı-Kırmızılılar en büyük şoku Dinamo Kiev karşısında yaşadı.

Galatasarayda Dinamo Kiev beraberliği sonrası büyük tehlike Eğer son maçta Ajaxı yenemezse...

AJAX MAÇINI MUTLAKA KAZANMASI LAZIM

İlk 6 haftada tek puanı bile olmayan, hatta sadece 1 gol atabilen Ukrayna temsilcisinden 3 gol yiyen ve 2 farklı önde götürdüğü maçta puan kaybeden Cim Bom, ligi ilk 8’de bitirme ihtimalini ateşe attı. Galatasaray, son haftada çıkacağı Ajax deplasmanından artık mutlak galibiyet çıkarmak zorunda.

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KAZANAMAZSA PLAY-OFF OYNAYACAK

Sarı-Kırmızılı takım eğer 30 Ocak’ta Hollanda’da oynanacak maçta Ajax’tan 3 puanı koparamazsa UEFA Avrupa Ligi’nde Play-Off oynamak zorunda kalacak.

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#Galatasaray#Dinamo Kiev#Ajax

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