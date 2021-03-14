Galatasaray'da dikkat çeken Radamel Falcao istatistiği

Galatasaray'da sakatlık sonrası formda bir şekilde geri dönen Radamel Falcao, 3-0'lık Kayserispor maçını da boş geçmedi.

Karşılaşmanın 44. dakikasında klas bir dokunuş ile ağları havalandırıp takımını öne geçiren Kolombiyalı golcü, son 2 maçta 3 gol kaydetmiş oldu.

OYNADIĞI DAKİKA BAŞINA ATTIĞI GOLDE ZİRVEDE

Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükselten ve Galatasaray'ın bu sezon en golcü futbolcusu olan Radamel Falcao'nun dakika başına attığı gol sayısı dikkat çekiyor.

650 dakikada 8 gol kaydeden tecrübeli forvet, 81 dakikada 1 gol ortalaması ile mücadele ediyor. Falcao, oynadığı dakikaya göre en az 10 maça çıkan futbolcular arasında attığı gol istatistiğinde Süper Lig'in en iyisi konumunda.

Falcao'yu 93 dakikada bir gol atan Boupendza takip ediyor. Aboubakar 133, Larin ise 139 dakikada bir gol sevinci yaşadı.

Kayserispor maçında hem attığı gol hem de oynadığı futbol ile beğeni kazanan Falcao, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden birisi oldu.

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