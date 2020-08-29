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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Diagne'nin dönüşü

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Galatasaray'da Diagne'nin dönüşü
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Yeni sezona ekstra özel çalışmalar ve bireysel performans antrenörü ile giren yıldız oyuncu ilk hazırlık maçının kazanılmasını sağladı.

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Galatasaray ilk hazırlık maçında İstanbulspor’u 1-0 yendi. Tam 9 yıl aradan sonra Galatasaray’a dönen Arda Turan sahaya kaptanlık pazubandı ile çıktı. Florya’daki maçta Fatih Terim ilk yarıda as kadro ağırlıklı bir diziliş tercih etti. Arda solda, Emre sağ kanatta, Feghouli de forvet arkasında görev alırken, kanat beklerinde ise Saracchi ile Elabdoulleai mücadele etti. 21’de Emre Kılınç’ın ortasında Diagne, Galatasaray’ı öne geçirdi.

FATİH VE KEREM OYNAMADI
Galatasaray ikinci yarıya komple farklı ilk 11 ile çıktı. Falcao, Belhanda, Oğulcan, Donk gibi isimler ikinci yarıda oyuna girerken taraflar skor tabelasını değiştiremedi. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Yeni transferlerden Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu görev almadı.

Galatasarayda Diagnenin dönüşü

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