Galatasaray'da Diagne'nin dönüşü

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Galatasaray ilk hazırlık maçında İstanbulspor’u 1-0 yendi. Tam 9 yıl aradan sonra Galatasaray’a dönen Arda Turan sahaya kaptanlık pazubandı ile çıktı. Florya’daki maçta Fatih Terim ilk yarıda as kadro ağırlıklı bir diziliş tercih etti. Arda solda, Emre sağ kanatta, Feghouli de forvet arkasında görev alırken, kanat beklerinde ise Saracchi ile Elabdoulleai mücadele etti. 21’de Emre Kılınç’ın ortasında Diagne, Galatasaray’ı öne geçirdi.

FATİH VE KEREM OYNAMADI

Galatasaray ikinci yarıya komple farklı ilk 11 ile çıktı. Falcao, Belhanda, Oğulcan, Donk gibi isimler ikinci yarıda oyuna girerken taraflar skor tabelasını değiştiremedi. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Yeni transferlerden Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu görev almadı.

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