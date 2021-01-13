Galatasaray'da Diagne'den görülmemiş tepki! Direğe kafa attı...

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'ın karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma süresi 1-1 eşitlikle sona eren maçta, rakibini penaltı atışlarıyla mağlup eden Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

Malatya'da oynanan karşılaşmada iki takım da net gol fırsatları yakalayamazken mücadelenin 90 dakikalık bölümü 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın 102. dakikasında Umut Bulut'un uzaklardan çektiği şutta golü bulan Yeni Malatyaspor, öne geçti: 1-0.

Karşılaşmanın son anlarında kullanılan serbest vuruşta kafayla topu ağlara gönderen Luyindama, eşitliği sağladı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda Yeni Malatyaspor'da 8-7 üstünlük kuran Galatasaray, adını bir üst tura yazdırdı.

DIAGNE DİREĞE KAFA ATTI

Galatasaray'da Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçının son bölümlerinde takım arkadaşı Emre Kılınç'a kızdı ve direğe kafa attı.

Senegalli forvet maçın 85. dakikasında sağ kanattan ceza alanına giren Martin Linnes'ten pası alan Emre Kılınç'ın çaprazdan şutundan sonra arkadaşına tepki gösterdi ve direğe kafa attı.

Pozisyonda arka direkte boş olan yıldız forvet pas alsaydı büyük ihtimalle golü atacaktı ancak Emre Kılınç'ın şutunda kaleci Ertaç Özbir topu sağ ayağıyla çıkarmayı başarmıştı. Diagne de bu pozisyonun ardından önce başını gökyüzüne çevirdi, bağırdı ve ardından direğe kafa attı.