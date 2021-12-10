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Galatasaray'da Diagne ve Babel'den liderlik yorumu! "Final neden olmasın?"

#Galatasaray#Mbaye Diagne#Ryan Babel
Galatasarayda Diagne ve Babelden liderlik yorumu Final neden olmasın

Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalıp UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Ryan Babel maçın ardından konuştu.

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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuları Mbaye Diagne ve Ryan Babel, Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundular.

Karşılaşmayı değerlendiren Mbaye Diagne "Takımımla gurur duyuyorum. Özellikle gençlerle gurur duyuyorum. Lider olarak bitirdik, gelecekte tekrar bir araya geleceğiz." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı olduklarını söyleyen Mbaye Diagne "Neyin ne olacağı belli değil, daha ileriye de gidebiliriz. Beraber takım olarak oynayacağız. Allah'a dua edeceğiz. Final neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne ayrıca "Çok mutluyum. Takım halinde oynadık ve kazandık. Finale kadar gidebiliriz sorun yok! İyi bir performans gösterdim. 1 puan gerekiyordu bize. Maksimumu vermeye çalıştım. Hocamın istediklerini yaptım. Buradan lider olarak dönüyoruz." şeklinde konuştu.

BABEL: "TÜRKİYE'DE FUTBOL AVRUPA'DAN DAHA ZOR"

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Liderlikle ilgili konuşan Babel ise "Buraya gelirken hedefimiz lider olmaktı. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Böyle aşamaları geçerseniz bu size mutluluk verir. Ne kadar çok tur atlarsak o kadar özgüven ve istikrar yakalarız. Çok gururluyuz, hak ettiğimiz bir liderlikle dönüyoruz." dedi.

Avrupa futbolunu, Türkiye'deki futbolla kıyaslayan Babel "Avrupa'da organize, oynamak isteyen takımlara karşı oynuyoruz. Türkiye'de futbol daha zor. Türkiye'de iyi organize olmayan takımlara karşı oynuyorsunuz ve organizasyonunuz bozuluyor. En önemli fark bu." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi hakkında sözlerine devam eden Babel "Lider çıkmak ekstra bir güven verdi ama bu tip durumlarda adım adım bakmak daha iyi. Bazen şansa ihtiyacınız var. Her üst tura çıktıkça güvenimiz üst seviyeye çıkacaktır. Böyle bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

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#Galatasaray#Mbaye Diagne#Ryan Babel

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