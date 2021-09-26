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Galatasaray'da dev toplantı! Buluşuyorlar...

#Galatasaray#Burak Elmas#Futbol
Galatasarayda dev toplantı Buluşuyorlar...

Başkan Burak Elmas’ın ‘Yüksek İstişare Kurulu’ adını verdiği ekibi bir araya geliyor. Eski başkanlar, ikinci başkanlar ile eski ve yeni divan başkanları toplantıda buluşuyor.

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Galatasaray ’ı eski başkanlar, ikinci başkanlar, eski ve yeni divan başkanları masaya yatırıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Burak Elmas, adını “Yüksek İstişare Kurulu” koyduğu ekibi bir araya getiriyor.

Fanatik'in haberine göre; Başkan Elmas, katılımcılara bir davet mektubu göndererek 13 Ekim’de Yüksek İstişare Kurulu’nun toplanacağını bildirdi. Bu toplantı Mustafa Cengiz döneminde pandemi gerekçe gösterilip gerçekleşmeyen iki mali kongrenin yapılacağı 16-17 Ekim tarihlerinden önce olacak.

Böylece hem bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapılacak hem de Başkan Burak Elmas genel kuruldan almak istediği yetkililerle ilgili bilgilendirme yapacak. Sarı-kırmızılı kulüpte transfer döneminde ödenen yüksek bonservisler ve yapılan KAP bildirimlerinde bonuslar içeren detaylara yer verilmemesi üyelerin tepkisini çekiyor.

Özellikle eski başkan ve yöneticilerin bu konuda artan eleştirileri gündeme Elmas ve ekibine “şeffaflık” uyarısı yapacağı belirtiliyor.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Futbol