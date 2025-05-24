Galatasaray'da dev operasyon başladı!

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BARIŞ ALPER YILMAZ'DA REKOR BEKLENTİ

Sarı-Kırmızılı kulüp, başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz için 35 milyon Euro talep ediyor. Devre arasında Premier Lig’den gelen 17 milyon Euro’luk teklif geri çevrilmişti. Transferin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

OSIMHEN AYRILIĞA DAHA YAKIN

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in Arap Yarımadası’ndan yaklaşık 40 milyon Euro maaş teklifi aldığı belirtiliyor. Galatasaray da oyuncuya resmi teklif yaptı ancak transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.

ZANIOLO KİRALIK GİDECEK

Geçtiğimiz sezonu Fiorentina’da kiralık geçiren İtalyan oyuncu Galatasaray’a dönecek. Ancak kulübün planı, Zaniolo’yu yeniden kiralık olarak göndermek yönünde.

MERTENS VE MUSLERA'YA VEDA

Galatasaray’ın iki önemli ismi, Fernando Muslera ve Dries Mertens için Başakşehir maçı sonrası özel bir veda töreni düzenlenecek. Her iki futbolcu da eşyalarını toplayarak ülkelerine dönecek. Muslera Uruguay’da 1 yıl daha futbol oynayacak. Ardından ülkesinde satın aldığı kulüp ile yakından ilgilenecek. Galatasaray ile bağlarını koparmayacak ve Sarı-Kırmızılı kulübe genç futbolcular önerecek.

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