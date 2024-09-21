Galatasaray'da dev maçın 'anahtarı' onlarda! Sarı - kırmızılıların derbi kozu | Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken...

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak olan müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Liderlik yarışını yakından ilgilendiren dev maç öncesi Galatasaray'ın derbide öne çıkacak 5 ismini bir araya getirdik...

FERNANDO MUSLERA

Galatasaray'da efsaneler arasına adını yazdıran kaleci Fernando Muslera, bu sezona beklendiği gibi başlayamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşen sarı - kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisinin yaptığı hatalar pahalıya patlamıştı. Organizasyona veda eden sarı - kırmızılılarda istenen performanstan uzak bir görüntü sergileyen Muslera'nın Fenerbahçe derbisiyle birlikte çıkış yapma ve toparlama şansı bulunuyor. Deneyimli kaleci, derbideki performansıyla son dönemdeki eleştirilere son vermeyi hedefliyor.

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DAVINSON SANCHEZ

Sezona Süper Kupa'daki Beşiktaş yenilgisi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek başlayan Galatasaray'da Davinson Sanchez'in yokluğu dikkat çekiyordu. Kolombiyalı savunmacının forma giymediği maçlarda hem savunma hem de oyun kurulumunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, Sanchez'in sakatlığını atlatarak dönmesiyle birlikte çıkışa geçti. Süper Lig'de bu sezon 3 maç oynayan ve 1 gol atan deneyimli savunmacı, sarı - kırmızılı takımın performansına olumlu yönde etki etti. Takımın savunmasını toparlayan 28 yaşındaki futbolcu, geriden oyun kuran Galatasaray'da atak başlangıcının 1 numaralı ismi oldu. Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisinde de takımının kiliy oyuncularından biri olacak.

LUCAS TORREIRA

Galatasaray'da geride kalan 2 sezonun en önemli isimlerinden biri olan Lucas Torreira, bu sezon da performansının üstüne koyarak devam etti. Takımının adeta kalbi olan ve dinamizmiyle ön plana çıkan Uruguaylı yıldız, bu kez zor bir sınava çıkacak. Orta sahadaki partnerinin Sara olması beklenen Torreira'nın İsmail - Fred - Szymanski (Amrabat) üçlüsüne karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Sarı - lacivertlilerin oldukça hareketli olan orta sahasına karşın üstündeki yük fazlasıyla artacak olan Torreira'nın ortaya koyacağı oyun, Galatasaray'ın derbide alacağı sonuca direkt etki edebilir.

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BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana gelişimiyle her geçen gün üstüne koyan Barış Alper Yılmaz, Kadıköy'e takımının en skorer ve en çok gol katkısı veren ismi olarak geliyor. Güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çeken Yılmaz, son dönemde bitiriciliğini de geliştirerek rakiplerin özel önlem aldığı isimlerden oldu. Hangi kanatta görev yapacağı henüz belirsizliğini koruyan Barış Alper'in Fenerbahçe'nin atletizmi yüksek beklerine karşı göstereceği performans büyük önem taşıyor. Sarı - kırmızılılar, Barış Alper'in kanat akınları ve savunma arkasına yapacağı koşularla derbinin kilidini çözebilir.

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VICTOR OSIMHEN

Şüphesiz ki yaz transfer döneminin en çok ses getiren hamlesi Victor Osimhen oldu. Sarı - kırmızılılarla ilk maçına 5-0'lık Rizespor karşısında çıkan ve 1 asist yapma başarısı gösteren yıldız futbolcu, fiziken tam olarak hazır gözükmese de Fenerbahçe derbisinde takımının en büyük silahı olacak. Fenerbahçeli savunmacılara karşı önemli bir mücadele verecek olan Nijeryalı futbolcunun sürpriz pozisyonları gole çevirme özelliği, sarı - kırmızılılar için büyük bir koz olarak bulunuyor.