Galatasaray’da Derrick Köhn ya gidecek ya kulübede oturacak

Haberin Devamı

Galatasaray’da Derrick Köhn konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Spartak Moskova’nın Kerem Aktürkoğlu ile birlikte almak istediği Alman futbolcu, yüksek ücret talebinde bulunduğu için transferi çıkmaza girdi. Galatasaray’dan bu sezon 450 bin Euro alacak olan Köhn, Spartak’tan 2.5 milyon Euro istedi; Rus ekibi de bu rakamı ödemesinin mümkün olmadığını belirtip olumsuz yanıt verdi. Transferde kararlı olan Spartak Moskova’nın önümüzdeki günlerde 25 yaşındaki sol beke yeni bir teklifle gelmesi bekleniyor.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'de Jose Mourinho kariyerinde kötü bir ilk yaşadı Haberi görüntüle

YÖNETiM SOL BEK ARIYOR

Derrick Köhn’ün bu kadar yüksek talepte bulunmasında; hem İstanbul’da mutlu olmasının hem de Rusya’ya gitmek istememesinin önemli rol oynadığı belirtildi. Diğer taraftan teknik direktör Okan Buruk’un da Alman futbolcunun performansından memnun olmadığı ve yeni bir sol bek alınması için yönetime başvurduğu öğrenildi. Yönetim, Buruk’un aradığı niteliklere uygun sol bek arayışına hemen başlarken, söz konusu transferin gerçekleşmemesi halinde Köhn yedek kulübesinin yolunu tutacak.