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Galatasaray'da Derrick Köhn gidiyor, Ismael Jakobs geliyor

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#Transfer#Derrick Köhn#Galatasaray
Galatasarayda Derrick Köhn gidiyor, Ismael Jakobs geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 07:00

Galatasaray’da beklenen oldu ve Derrick Köhn ile yollar ayrıldı... Sarı kırmızılı kulüp, geçtiğimiz şubat ayında 3 milyon 350 bin Euro’ya Almanya’nın Hannover 96'dan aldığı 25 yaşındaki sol beki, aynı ülkeden Werder Bremen’e kiraladı. Öte yandan Aslan, yeni sol bekini de buldu.

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Satın alma opsiyonuyla kiralanan Köhn’ün sözleşmesinde yer alan bonservis bedelinin 6 milyon euro olduğu belirtildi. Futbolcuyu, eski kulübü Hannover 96’nın da istediği ancak Galatasaray yönetiminin daha iyi bir teklif sunan Werder Bremen’i tercih ettiği öğrenildi. Köhn, geçen sezonun başında RB Leipzig’den kiralanan Angelino’nun Ocak 2024’te geri gönderilmesi sonrası transfer edilmişti.

Teknik direktör Okan Buruk, 1.5 ay önce yönetime başvurarak, Köhn’ün beklentilerini karşılamadığını bildirip yeni bir sol bek alınmasını talep etmişti. Son olarak 1-0 kaybedilen Young Boys maçına ilk 11’de başlayan Köhn, etkisiz bir oyun sergileyince devre arasında oyundan alınmıştı. Köhn, sarı kırmızılı formayı giydiği 19 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.

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ISMAEL JAKOBS GELİYOR

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Galatasaray, Köhn'ün yerini hemen dolduruyor. Sarı-kırmızılıların, Monaco'nun sol beki Ismail Jakobs'un transferi konusunda sona ulaştığı kaydedildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Jakobs için Monaco ile 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaştı.

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#Transfer#Derrick Köhn#Galatasaray

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