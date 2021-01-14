Galatasaray'da "derin" kriz! Fatih Terim ve yönetim...

1- Transferleri isim isim açıklarken yönetim ise hedefe konmaktan rahatsız.

2- Taraftar bildirisinde yönetimin de payı olduğunu düşünüyor.

3- Ceza alırken sessiz kalındı. F.Bahçe için jet hızıyla tepki gösterildi.

4- Sözleşmenin 2 yıllık olduğu çıktı. Cengiz ve ekibi ise ‘karar yeni başkanın’ diyor.

5- Terim 4 takviye için özveri bekliyor, yönetim limitleri hatırlatıyor.

1- Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında öyle bir konuştu ki, tüm gözler ‘Galatasaray’da yaşanan krize’ odaklandı. Evet, bunun adı krizdi çünkü İmparator açık seçik konuşmuştu: · “Derin bir yalnızlık hissediyorum. Galatasaray’a sözüm var. Sözüm de kontratım da mayıs ayında bitiyor.” ‘Yalnız bırakıldım’ diyordu, ‘Sözümü tutmak için çabalıyorum’ diyordu ve yönetimle yaşadığı güven bunalımını açık açık deklare ediyordu. Galatasaray’da yaşananları, Terim’i bu sözleri etmeye iten nedenleri tek tek topladım.

G.Birliği maçından önce başladı

Aslına bakarsınız her şey Gençlerbirliği maçından hemen sonra Fatih Terim’in açıklaması ile başladı gibi görünebilir. Ama kriz daha derinlerde, geçmişte patladı. Yönetim ve Terim arasındaki ipler gerildikçe gerilmiş, inceldikçe incelmişti.

İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen futbol takımı için takviyeye yani transfere ihtiyaç vardı. Galatasaray zirveden kopmamış ama performansı da çok fazla umut vermiyordu. İşte tam da böyle bir dönemden geçerken, Fatih Terim ipleri eline aldı. Belki de Galatasaray tarihinde ilk kez bir teknik direktör transferini istediği oyuncuları açıkladı. Terim dört isim verdi açık açık:

Başakşehir’den İrfan Can, Visca, Monaco’dan Onyekuru ve Mısır’ın Zamalek kulübünden Mostafa Mohammed.

Bu açıklama hem yönetimi şaşırtmış hem de savaş ilanı gibi yorumlanmıştı. Yönetim kanadı, “Galatasaray’ın ara transferde bütçesi 1 milyon Euro hoca bunu bilmiyor mu” diyerek tepki gösteriyordu. Ama ok yaydan çıkmıştı bir kere.

Transfer becerisini açıkça eleştirdi

TERiM BU AÇIKLAMAYLA NE AMAÇLADI:

Açık açık ‘yönetimin transfer becerisinden mutsuzum’ dedi. Arda’yı geçen yıl istemiş, yönetim karşı çıkmıştı. Ozan Kabak’ın takımda kalmasını ve devre arasında satılmamasını istemiş ancak onda da başarılı olamamıştı. Hatta o dönem istifayı bile düşünmüştü. En sonunda “Başka takımlara scout’luk yapmaktan bıktım” diyerek tepkisini dile getirmiş ama yönetimi bir anlamda hedefe oturtmuştu.

YÖNETiMiN BU AÇIKLAMAYA TEPKiSi:

“Fatih Terim bu isimleri kamuoyuna açıklayarak bizi zor durumda bıraktı ve başarısız gösterdi. Bu güne kadar 3 sezonda tam 34 oyuncu transfer ettik. Bugün gönderilmesi istenen isimleri de hocanın isteği, onayı ile aldık.” Yönetimin düşüncesi bu. Yani iki taraf için de bir güven problemi olduğu açık. Ve bu problem daha önce de defalarca yaşandı.

"DERİN YALNIZLIK" iFADESiNiN 2 ADRESi VAR: O BiLDiRi VE YÖNETiM!

2- G.Saray’ın taraftar grubu Yeni Malatya maçı öncesi bir bildiri yayınladı. Bildiride Terim’in istediği iki oyuncu için (İrfan Can ve Edin Visca) Başakşehir kulübü ile masaya oturulmaması ve bu oyuncuların transfer edilmemesi isteniyordu. Taraftar grubu, “İmparator” dediği, gelmesi için kampanya başlattığı, bırakmaması için arkasında durduğu Terim’e şimdi sırtını dönüyordu. En azından Terim’in algısı bu yöndeydi. Hatta açıklamanın bir yönlendirme sonucu yapıldığı izlenimine de kapılmıştı.

TERiM CEPHESi:

Bildiride yönetimin izleri olduğu endişesi taşıyor. Daha 4 gün önce transferini istediğini ifade ettiği 2 oyuncunun durumunu olumsuz etkileyecek bu çıkışı iyi niyetli bulmadı.

YÖNETiM CEPHESi:

Bu gelişmenin ve açıklamanın tamamen kendi dışlarında geliştiğini, herkes gibi paylaşım sonrasında böyle bir çıkış, bildiriden haberdar olduklarını net şekilde ifade ediyorlar.

1 ay önce emin oldu, Terim savaşıyor ama yönetim onu yalnız bırakıyordu

3- “Yalnız bırakıldım”ın tek hedefi tabii ki o açıklama değil. Bunun için 18 Aralık’ta 2-1 kaybedilen Karagümrük maçına dönelim. Mustafa öğretmenoğlu’nun yönetimine sert bir tepki göstermişti Terim. Sonrasını biliyorsunuz. Fatih Terim sahadan ihraç edilmiş ve daha sonra 4 maç men cezası almıştı. İşte o gece ve sonrasında yaşananlar Terim’i yalnız bırakıldığına ikna etti. Hoca sahada savaşıyor ama yönetim onu yalnız bırakıyordu. Tek bir ses bile çıkarmamışlardı. Ama aynı yönetim Başakşehir-F.Bahçe karşılaşmasında hakem Bahattin şimşek’in tartışılan kararlarının ardından jet hızı ile resmi siteden “Futbolda Karanlık gece” pay

laşımında bulunuyordu. Kulüp ezeli rakibinin bir maçı ile alakalı hakem yönetimine hemen tepki vermişti. Ancak aynı hassasiyet G.Saray Teknik Direktörü’nün sahadan ihraç edilip 4 maç men cezası almasına neden olan maç sonrası gösterilmemişti.

TERiM CEPHESi:

Yönetim, hoca için samimi davranmıyor, sahiplenmiyor ve kulüp için mücadele ederken onu yalnız bırakıyorlar.

YÖNETiM CEPHESi:

Maçın ardından basketbol maçı sonrasında başkan bir açıklama yaptı: ‘Hocaya sahip çıkmadığımız gerçek değil.’

Kontrat çıkışının tercümesi: 5 değil 2 yıllık, artı 3 falan yok!

Benim sözüm de kontratım da mayıs ayında bitiyor... Terim açık açık, “Sezon sonunda yokum” dedi. Ama durun bir dakika... 2017’deki şampiyonluk sonrası 3 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulmuştu! Hatta şampiyonluk kutlamasında imzalar atılmıştı. Ancak gerçek sonra ortaya çıktı.

TFF’ye bildirilen sözleşme 2 yıllıktı. Yani artı 3 opsiyon maddesi resmi olarak hiçbir kuruma bildirilmemişti.

YÖNETİM CEPHESi:

Bu yönetimin süresi Mayıs 2021’de sona eriyor. Cengiz ve yönetimi yeni sözleşme konusunda tasarrufu gelecek yeni yönetimin vermesi gerektiği görüşünde. Ve sarı kırmızılı idareciler bu düşüncelerine imzaların atıldığı süreçte Terim’in de desteklediğini dile getirmekte. Bu nedenle de yeni bir sözleşme teklifinde bulunulmadı, bir adım atılmadı.

TERİM CEPHESi:

Yönetimin 5 yıllık olarak açıkladığı kontrat aslında 2 yıllık... Bu tavır hoş değil!

BAŞARI iÇiN TAKViYE KAÇINILMAZ’ DEDi AMA!

Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın 23. şampiyonluğuna ulaşması adına takviyenin kaçınılmaz olduğu görüşünde ve bunu da açık açık yönetime de iletti. Tecrübeli hoca ara transfer döneminde doğru hamlelerin yapılamaması halinde Galatasaray’ın hedefine ulaşmakta büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyor. Ve bu noktada deklare ettiği isimleri ilk sıraya yazarak orta saha, stoper, kanat ve forvet olmak üzere 4 mevkiye takviyenin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Ve Terim geçen yıl kaybedilen şampiyonluğun ardından bu sezonun Galatasaray ve geleceği için çok kritik, son derece önemli olduğu görüşünde. Bu nedenle de transfer çalışmalarında ekstra bir özveri, tüm şartların zorlanmasını istiyor.

YÖNETiM CEPHESi:

Fatih Terim’in açıklamaları sonrasında futbolcuların transferleri daha da zorlaştı. Mısır Kulübü kiralama formülünü gündeminden kaldırdı, Monaco Onyekuru için zorunlu satın alma opsiyonu ve satıştan yüzde 50 pay istedi.

Transferler daha da güç bir hal aldı. Terim, yönetime değil medya üzerinden iletişime geçerek Galatasaray’a zarar verdi. Bu doğru bir iletişim tarzı değil. Limit ve UEFA kriterleri ve yüksek bonservis bedelleri nedeniyle adım atılamıyor.

TERiM CEPHESi:

Son 4 günde oyuncuların bonservisleri, transferlerinin zora girmesi bu yönde haberler ile yönetim de medya üzerinden iletişim yürüttü. Bu bir algı oluşturuyor.

Peki Terim görevini bırakacak mı?

Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden samimi anlamda destek gördüğü kanaatinde değil. En büyük endişesi ise transfer konusunda gerekli takviyelerin yapılamaması halinde kritik bir şampiyonluğu kaçması. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen mayıs sonuna kadar görevde kalmaya devam edecek.

G.Saray yönetimi ile Fatih Terim arasında gerçek barış bir türlü sağlanamadı! İki taraf arasında bir türlü samimi, sarsılmaz bir iletişim kurulamadı. Hep G.Saray menfaatleri doğrultusunda zoraki barış yaşanıp deyim yerinde ise ‘baltalar’ toprağa gömüldü. Örneğin Fatih hocaya, başkan Mustafa Cengiz’in kendisinin aleyhinde ifadeler kullandığını söylediler. Doğru mu, yanlış mı diye sorgulamadan bunlar Terim’e iletildi. Özellikle 2 ay önce Cengiz’in hocayı, futbolcuları hedef alan sözleri Terim’i çok kızdırdı. İkili arasında iletişim eksikliği defalarca krize neden oldu. Ozan Kabak ile başlayan krizler, Arda’nın transferi, Falcao’nun gelişi, Henry Onyekuru’nun sürpriz ayrılığı ile devam etti. Evet, Fatih Terim mutsuz... Evet, Fatih Terim kendini yalnız hissediyor...

YENi YÖNETİM KARAR VERECEK

Çünkü Galatasaray yönetiminden samimi anlamda destek gördüğü kanaatinde değil. Transfer konusunda ise gerekli takviyelerin yapılamaması halinde Galatasaray’ın çok kritik bir şampiyonluğu kaçırmasından endişe ediyor. Ancak Fatih Terim, Mayıs ayına kadar görevine devam edecek. Tecrübeli teknik adam her ne olursa olsun sezon sonuna kadar Florya’da takımının başında olacak. Fakat yeni sözleşmeyi, mayıs ayı sonrasına bir anlamda göreve gelecek olan yeni yönetim, atılacak adımlar, sunulacak projeler tayin edecek. Aksi takdirde Fatih hoca teşekkür edip Galatasaray’a sezon sonunda görev süresi dolduğunda veda edecek.