Galatasaray'da derbinin anlamı Arda Turan için çok farklı! Sözleşmesi...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig 36. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik müsabaka Arda Turan için ayrı bir öneme sahip.

34 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı kırmızılı takımla devam eden sözleşmesi kapsamında 2020-2021 sezonu içerisinde UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde bir sezon daha Galatasaray forması giyecek.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden ve bu kulvarda 3 resmi müsabakaya çıkan Galatasaray, Süper Lig'de ise BAY geçtiği haftalar haricinde 40 maç oynayacak. Bu doğrultuda Arda Turan'ın sözleşmesinin otomatikman 1 yıl daha uzaması için 22 maçta ilk 11'de oynaması gerekiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 19, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça ilk 11'de başlayan Arda Turan, ligde kalan 7 haftada 3 kez daha ilk 11'e girmesi durumunda sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girecek ve önümüzdeki sezonda da Galatasaray forması terletecek.

OPSİYON DEVREYE GİRMESE DE TAKIMDA KALACAK

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Arda Turan ilk 11 şartını yakalayamasa dahi deneyimli oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı hedefliyor. Sarı kırmızılı kulüp, Arda Turan'ın saha dışında da takıma çok büyük katkı sağladığı görüşünde.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 resmi maçta süre alan Arda Turan, takımına 3 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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