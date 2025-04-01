Galatasaray'da derbi sonrası ayrılık kararı! Bileti kesildi

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Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli isimlerden şu ana kadar beklediği katkıyı alabilmiş değil.

CUESTA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden en çok eleştiriyi alan Carlos Cuesta olmuştu. 8 milyon Euro bonservisle transferi tepki çeken Kolombiyalı oyuncu, şans bulduğu mücadelelerde yaptığı hatalarla gündem olmuştu. Son olarak 2 Mart'ta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalınan maçta yaptığı kritik hatayla tepki çeken Cuesta, sonrasında şans bulamadı.

AHMED KUTUCU NEREDEN NEREYE...

Eyüpspor'da sezonun ilk 20 haftasında 8 kez fileleri havalandıran ve bu performans sonrası 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu, Sarı- Kırmızılı takımda beklentilerin altında kaldı. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki 9 haftalık lig periyodunda sadece 1 gol atabildi. Böylece genç oyuncu da Galatasaray'ın bu sezon devre arasında yaptığı başarısız transferler arasına adını yazdırmış oldu.

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FRANKOWSKİ İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Devre arasında Fransa'nın Lens takımından 1 milyon Euro'ya kiralanan ve satın alma opsiyonu da Galatasaray'da bulunan Przemyslaw Frankowski, sezon sonunda İstanbul'a veda edecek gibi görünüyor.

Beşiktaş maçında yaptığı hatayla takımının mağlup olmasına yol açan Polonyalı sağ bekin bonservisi ilerleyen haftalarda bir sürpriz yaşanmazsa alınmayacak ve Sarı-Kırmızılılar yaz döneminde yeni bir sağ bek transferi gerçekleştirecek.