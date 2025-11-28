Galatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen gelişmesi!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sakat oyuncular hakkında açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

YUNUS, BERKAN, KAAN VE LEMINA'NIN DURUMLARI

Yunus Akgün salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladı. Singo ve Jakobs günü tedaviyle geçirdi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Haberin Devamı

Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı.