Galatasaray'da derbi öncesi tüm gözler Osimhen'de!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 14:36

Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in derbide forma giymesi için kulüpte adeta seferberlik ilan edildi.

Galatasaray, tüm konsantrasyonunu Fenerbahçe derbisine çevirdi.

Sakatlık ve cezalar nedeniyle 9 oyuncusundan faydalanamayan sarı-kırmızılılarda gözler, Victor Osimhen’de.

Nijerya-Kongo karşılaşmasında sakatlanan ve sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ile kanama tespit edilen yıldız golcü 10 gündür topa dokunamıyor.

OSIMHEN İÇİN YOĞUN MESAİSİ

Kulüp sağlık ekibi yoğun mesaisinin en önemli bölümünü Osimhen’e ayırmış durumda ve Kemerburgaz’da adeta seferberlik var.

Bu sezon Osimhen’siz çıktığı iki Avrupa maçında gol atamayan Galatasaray, derbinin kaderinin büyük ölçüde yıldız forvete bağlı olduğunun farkında.

TÜM İHTİMALLER ZORLANIYOR

Osimhen süreç boyunca çalışmalarını salonda sürdürdü ve kontrollü bir programla tedavisi devam etti. Teknik direktör Okan Buruk ile kulüp doktorlarının sürekli iletişim halinde ve golcünün derbide oynayabilmesi için tüm ihtimaller zorlanıyor.

DERBİ İÇİN MESAJ

Osimhen’in durumu cuma günü yapılacak detaylı son kontrolde netlik kazanacak. Her şey yolunda giderse cuma ya da cumartesi günü takımla saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Bu gerçekleşirse, derbide forma giyme ihtimali ciddi şekilde artacak.

Yıldız futbolcunun, teknik ekibe “derbi için fedakarlığa hazırım” mesajı verdiği öğrenildi.

Union SG maçında bilinçli olarak riske edilmeyen Osimhen, tüm planlamanın merkezine alınmış durumda.

