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Galatasaray'da derbi öncesi Muslera'ya terapi ve transfer kararı

#Galatasaray#Fatih Terim#Muslera
Galatasarayda derbi öncesi Musleraya terapi ve transfer kararı

Uruguay'dan yine morali bozuk dönen Muslera'ya, Florya'da özel terapi seansları uygulanacak. Tecrübeli eldivene maç saatine kadar fiziksel antrenman yerine, yenilenme ve konsantrasyon çalışmaları yaptırılacak.

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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde en çok iş düşecek isimlerin başında Fernando Muslera geliyor. Ancak milli aralardan hep sıkıntılı dönen 35 yaşındaki file bekçisinin yine moralsiz oluşu, Sarı-Kırmızılı teknik heyette endişe yaratıyor. ;Fanatik'in haberine göre hatalı goller yemeye devam eden tecrübeli kaleciye, Florya'da adeta terapi seansları uygulanıyor. Teknik patron Fatih Terim'in kararıyla, Muslera'ya fiziksel antrenmanlar yerine, yenilenme ve konsantrasyon çalışmaları yaptırılacak. Bu şekilde Muslera'nın maç saatine kadar kendini toparlaması ve derbiye hazır olması bekleniyor.

Terim alternatif peşinde

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta 25 gol yiyen, 7 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran Fernando Muslera'nın 2024'e kadar Sarı-Kırmızılı kulüple kontratı bulunuyor. Terim ise Muslera'ya alternatif arayışlarını sezon başında başlatmıştı. Göztepe 'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da, eldiven değişiminin yavaş yavaş gerçekleşmesi bekleniyor.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Muslera

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