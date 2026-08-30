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Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Gül#Galatasaray#Transfer
Galatasarayda Deniz Gül gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 11:21

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Son olarak Rafael Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Deniz Gül'ü transfer etmek için Porto ile görüşmelere devam ediyor.

Galatasarayda Deniz Gül gelişmesi

Galatasaray'ın, Porto'ya sunduğu teklifin 12 milyon euro'dan fazla olduğu aktarılırken, Deniz Gül'ün sarı-kırmızılılara transfer olmaya onay verdiği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Deniz Gül'ün, Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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#Deniz Gül#Galatasaray#Transfer

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