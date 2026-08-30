Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!

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Son olarak Rafael Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Deniz Gül'ü transfer etmek için Porto ile görüşmelere devam ediyor.
Galatasaray'ın, Porto'ya sunduğu teklifin 12 milyon euro'dan fazla olduğu aktarılırken, Deniz Gül'ün sarı-kırmızılılara transfer olmaya onay verdiği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Deniz Gül'ün, Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.