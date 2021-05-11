Galatasaray'da DeAndre Yedlin'den maç sonu itiraf! 'İlk defa yaşıyorum'

Süper Lig'de Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Galatasaray'da DeAndre Yedlin, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Yedlin'in açıklamaları;

Bugün farklı bir galibiyet almamız gerekiyordu. Rakiplerimizin maçları da önemliydi. Oralardan da güzel haberler geldi. Hiçbir şey bitmiş değil. Son bir maçımız daha var. Neler olacağını göreceğiz.

İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM

Kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Futbolu güzel kılan da bu. Geldiğim günden beri bu başarı için yaşıyorum. Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Çok çılgın bir yarışma. Umarım gülen taraf biz oluruz.