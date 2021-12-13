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G.Saraylı yıldızlardan Avrupa vurgusu! 'Aynısını yapamadık'

#Galatasaray#Alexandru Cicaldau#Deandre Yedlin
G.Saraylı yıldızlardan Avrupa vurgusu Aynısını yapamadık

Galatasaray'ın başarılı futbolcuları DeAndre Yedlin ve Alexandru Cicaldau, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundular.

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Alexandru Cicâldău, Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Üzgün olduklarını belirten Rumen orta saha, “Maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Kaybetmememiz gereken bir maçtı. Avrupa’da yakaladığımız pozisyonları gole çevirdik. Ligde maalesef bu pozisyonları gole çeviremiyoruz. Avrupa’da savunmayı da çok iyi yapıyoruz. Ne yazık ki ligde aynısını yapamadık.” diye konuştu.

YEDLIN: AVRUPA'DA OYNADIĞIMIZ OYUNLARDAN...

Avrupa'daki mantalitelerini ligde uygulamaları gerektiğini söyleyen DeAndre Yedlin ise, “Üzgünüz. İstediğimiz sonuç bu değildi. İstemediğimiz sonuçla buradan ayrılıyoruz. Defansif anlamda gereğini yapamadığımızı düşünüyorum. Mantalite olarak Avrupa’da oynadığımız oyunlardan sonra aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sanırım sorun bu.” ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Alexandru Cicaldau#Deandre Yedlin

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