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Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Davinson Sanchez#Süper Lig
Galatasarayda Davinson Sanchez şoku
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 18:08

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da Davinson Sanchez cezalı duruma düştü.

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Samsunspor'u konuk ettiği maçta Davinson Sanchez 70. dakikada kart gördü.

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, evinde Samsunspor'u konuk etti.

Galatasaray'da Davinson Sanchez maça ilk 11'de başlarken ikinci yarıdaki bir pozisyonda gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Cezalı duruma düşen Davinson Sanchez, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Bodrum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 11 maçta görev alan Kolombiyalı futbolcu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Süper Lig

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