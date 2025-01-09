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Galatasaray'da David Efianayi ile yollar ayrıldı

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#Galatasaray#David Efianayi#Sporanasayfa
Galatasarayda David Efianayi ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 15:43

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu David Efianayi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

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Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2024/25 sezonu başında takımımıza katılan ve sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncumuz David Efianayi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür ettiğimiz David Efianayi’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Ligde 8 maça çıkan 29 yaşındaki basketbolcu 3.1 sayı, 0.6 ribaund ve 0.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Efianayi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 4.5 sayı, 1.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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#Galatasaray#David Efianayi#Sporanasayfa

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