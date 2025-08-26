Galatasaray'da Cuesta krizi! Transferin neden yattığını açıkladı

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da ayrılacak oyuncularla ilgili de görüşmeler sürüyor. Morata, Frankowski, Derrick Köhn, Nelsson ve Kerem Demirbay daha önce takımdan ayrılan isimler olmuştu.

Galatasaray'da gözden çıkarılan bir diğer isimse Carlos Cuesta idi. Oyuncuya hem Brezilya ekibi Vasco de Gama hem de Rus ekibi Spartak Moskova talip olmuştu.

Vasco de Gama'yı reddeden Kolombiyalı savunmacı bir süre önce Rusya'ya sözleşme imzalamak için gitmişti.

Transfer için resmi açıklama beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

İddialara göre Rus ekibiyle anlaşmada son aşamada pürüzler çıktı. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde bir açıklama yapması bekleniyor.

Rusya'da Spartak Moskova'yı takip eden gazeteci Andrey Mikhailov, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi; 'Kulüp, Cuesta'nın tıbbi testlerinden memnun kalmadı. Sportif Direktör Francis Cagigao başkanı ikna etmeye çalışıyor. Ben transfer ihtimalini düşük görüyorum"