Galatasaray'da çifte yıldız operasyonu: İlkay'la anlaşma sağlandı, Hakan için girişimler başladı!

Haberin Devamı

Transfer sezonunun son gününde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor.

İLKAY'LA ANLAŞMA SAĞLANDI

Ünlü İtalyan gazetecinin haberine göre; Sarı - kırmızılılar, Manchester City ile İlkay Gündoğan için anlaşmaya vardı.

Haberde yıldız futbolcunun, Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEYECEK





Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre ise Galatasaray, bu transfer için İngiliz ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Sözleşmede sonraki satıştan pay ve küçük bir bonus yer alacak.

İLKAY'IN RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon İngiliz devi ile çıktığı 54 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Gündoğan, 8 de asist katkısı sağladı.

Haberin Devamı

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN GİRİŞMLER BAŞLADI





beIN Sports'un haberine göre ise İlkay Gündoğan transferini noktalandırmaya çok yakın olan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için de girişimlere başladı.

RESTES İPTAL OLDU

Gazeteci Sacha Tavolieri'in edindiği bilgiye göre Guillaume Restes'in Galatasaray'a transferi iptal oldu.

Toulouse forması giyen başarılı file bekçisinin, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.